Watford palkas peatreeneriks vanameister Hodgsoni

Endine Inglismaa jalgpallikoondise ja Liverpooli peatreener Hodgson naaseb Premier League'i pärast Crystal Palace'ist lahkumist eelmise hooaja lõpus. Crystal Palace'i eesotsas jõudis ta olla neli aastat.

Inglase ülesanne on Watfordi Premier League'is hoida, sest klubi on liigatabelis hetkel eelviimasel kohal. Neil on 20 mängust neli võitu, kaks viiki ja 14 kaotust.

Hodgsoni esimene mäng toimub 5. veebruaril, kui kohtutakse liigatabelis viimasel kohal oleva Burnleyga.

Legendaarne jalgpallitreener on erinevaid klubisid juhtinud 50 aastat ning Watfordist sai 17. klubi, mida ta juhendama asub. Teiste seas on ta juhendanud Milano Interit, Fulhami ja Liverpooli ning Soome ja Inglismaa jalgpallikoondiseid.

Eelmisel hooajal sai 74-aastasest Hodgsonist Inglismaa kõrgliiga kõigi aegade vanim peatreener.