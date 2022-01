Daisy Kudre sai EM-i tavarajal viienda koha

Pikal ja väga mägisel maastikul kulgenud rada kujunes kõigile rängaks katsumuseks ja meeste rajal läks võitja aeg isegi üle kahe tunni. Tõusumeetreid oli naiste rajal 640 ja meestel koguni üle 1000.

"Täna oli väga külm ja tuuline ilm. Enne starti tundsin lühirajavõistluse järelmõjuna, et olen liimist lahti, raske oli leida õiget tuju ja motivatsiooni. Tänane tavarada oli brutaalselt raske, juba neljandas punktis oli vere maik suus ja selge, et täna on vaja lihtsalt meeletult kannatada. Suusad olid vaatamata rasketele määrimisoludele väga hästi ette valmistatud ja aitasid täna hea tulemuse saavutamisele tublisti kaasa," rääkis Kudre.

"Tehniliselt tegin õigete teevalikutega igati hea soorituse. Füüsiliselt pigistasin endast kõik välja ja kui nägin, et viimasel ringil on mul konkurentidest pisut lühem hajutus, mis annab võimaluse kohta parandada, siis andis see mulle lisajõudu. Olen oma tänase sõidu ja kohaga väga rahul ja lausa uhke enda üle," lisas Kudre.

Naiste esiviisik:

1. Maria Ketškina - Venemaa 106.38

2. Olesja Rjazanova - Venemaa 106.43

3. Aljona Trapeznikova - Venemaa 108.08

4. Lisa Larsen - Rootsi 108.27

5. Daisy Kudre - Eesti 110.43

Epp Paalberg sai 28. koha (+27.39). Doris Kudre murdis raja teises pooles suusa ja katkestas, et säästa jõudu teatevõistluseks.

Meeste konkurentsis murti lõpuks venelaste ülemvõim, kui kulla teenis norralane Jorgen Baklid ajaga 125.27 ja hõbeda bulgaarlane Stanimir Belomažev ajaga 125.42. Venemaale seekord vaid pronks, mille võitis Andrei Lamov ajaga 125.58.

Parim Eesti mees oli taas Mattis Jaama, kes lõpetas 27. kohal ajaga 143.50.

"Ma läksin starti teadmisega, et kõrge koha peale minust sõitjat ei ole ja kulgesin ühtlaselt pigem rahulikus võistlustempos, et ikka lõpuni jõuaks. Eelnevate päevade jooksul sain aru, et füüsiline vorm hetkel kõrgmäestiku mägistel radadel enamat ei võimalda. Tehniliselt kulges sõit küllaltki hästi. Paar etappi saanuks veidi paremini, kuid üldiselt oli hea ja kontrollitud sooritus," kommenteeris Jaama.

Andres Rõõm oli 34. (+24.53), Kevin Hallop 40. (+34.10) ning Rimmo Rõõm katkestas.

Neljapäeval lõppeb EM teatesõitudega.