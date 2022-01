Eesti 3x3 korvpallikoondised mängivad juuni alguses EM-i valikturniiril

Rumeenias peetaval valikturniiril teenivad finaalturniirile koha kaks paremat meeskonda ja kolm paremat naiskonda.

Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juhi Reigo Kimmeli sõnul on konkurents 3x3 korvpalli finaalturniirile pääsemise pärast aasta-aastalt tugevnenud: "Meeste arvestuses osalevad Euroopa meistrivõistlustel rekordarv 40 riiki, kellest seitse said otsepääsme finaalturniirile. Kolmel valikturniiril jagatakse kokku viis finaalturniiri piletit. Osalusrekord on ka naiste arvestuses: 36 riigist viis said otsepääsme finaalturniirile. Seitse kohta jagatakse valikturniiridel."

Eesti meeste koondise konkurendid Constantas on 12 riigi võistkonnad: Rumeenia, Poola, Ungari, Tšehhi, Suurbritannia, Itaalia, Türgi, Taani, Bulgaaria, Hispaania, Montenegro ja Põhja-Makedoonia.

Eesti naiste rivaalid on 11 riigi võistkonnad: Rumeenia, Poola, Ungari, Tšehhi, Suurbritannia, Itaalia, Türgi, Taani, Bulgaaria, Läti ja Belgia.

Teised EM-i valikturniirid toimuvad 4.–5. juunini Küprosel ja 11.–12. juunini Iisraelis. Limassolis peetaval meeste turniiril osalevad Küprose, Albaania, Andorra, Aserbaidžaani, Iirimaa, Kosovo, Luksemburgi ja Malta võistkonnad ning naiste turniiril Küprose, Andorra, Iirimaa, Kosovo, Luksemburgi ja Malta võistkonnad. Sealt saavad pääsme finaalturniirile ainult võitjad.

Jeruusalemmas toimuval valikturniiril osalevad meeste konkurentsis 12 riigi võistkonnad: Iisrael, Ukraina, Slovakkia, Valgevene, Šveits, Sloveenia, Kreeka, Horvaatia, Portugal, Saksamaa, Prantsusmaa ja Gruusia. Naiste turniiril mängivad 13 riigi võistkonnad: Iisrael, Ukraina, Slovakkia, Valgevene, Šveits, Sloveenia, Kreeka, Horvaatia, Portugal, Leedu, Holland, Serbia ja Rootsi. Finaalturniirile saavad kaks paremat meeskonda ja kolm paremat naiskonda.

Nii Rumeenias kui ka Iisraelis peetaval valikturniiril jagatakse osalejad alagruppidesse 1. märtsi FIBA 3x3 reitingutabeli põhjal. Praeguse seisuga oleksid Eesti meeskonna vastased alagrupis Ungari ja Itaalia. Alagrupi kaks paremat saavad veerandfinaali. Finaalturniirile saamiseks tuleb meestel jõuda finaali. Naiste valikturniiril teenib pileti finaalturniirile ka kolmanda ja neljanda koha mängu võitja.

Finaalturniirile said otsepääsme meestest korraldajamaa Austria, 2021. aasta võitja Serbia, Leedu, Läti, Belgia, Holland ja Venemaa. Naistest said otsepääsme korraldajamaa Austria, 2021. aasta võitja Hispaania, Saksamaa, Venemaa ja Prantsusmaa.

FIBA 3x3 korvpalli Euroopa meistrivõistlused on toimunud alates 2014. aastast. Eelmisel aastal tuli Eesti meeskond seitsmendale kohale. Valikturniiril esimeste võistkondade seas finaalturniiri kohast ilma jäänud Eesti naiskond sai 14. koha.