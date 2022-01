Kogenud poolkaitsja liitus Nõmme Kaljuga

"Olen väga rahul, et Kaljuga liitusin ja ootan suure huviga seda hetke, et nõmmekate särgis debüteerida," kommenteeris Šlein Kalju sotsiaalmeedias.

"Tervis on korras, tahtmist palju ja annan endast kõik, et saavutada Kalju poolt püstitatud eesmärgid. Minu jaoks on väga tähtis, et klubil, kuhu ma kuulun oleks konkreetne tulevikuplaan, oma kindel struktuur ja eesmärgid, kuidas edasi minna. Selle lühikese perioodi jooksul Kaljuga treenides sain aru, et see on just see klubi, kus ma tahan edasi mängida ja ennast arendada," lisas Šlein.

Nõmme Kalju spordidirektor Argo Arbeiter ütles: "Valmistab rõõmu, et jõudsime Germaniga edasise koostöö osas üksmeelele. Meie treeneritele avaldas väga head muljet Germani professionaalne suhtumine nii jalgpalliväljakul kui ka väljaspool seda. Poolkaitsjalt ootame stabiilseid esitusi meie keskvälja südames."

"Ka minul on hea meel Šleini liitumise üle," ütles Kalju peatreener Eddie Cardoso.

"German on tänaseks Kaljuga treeninud juba kolm nädalat ning on selle aja jooksul suutnud meid kõiki positiivselt üllatada. Tal on selged liidriomadused ja kindlasti on tema puhul tegemist väga tööka jalgpalluriga. Oma suhtumisega näitas poolkaitsja igal treeningul, et ta soovib Nõmme eest mängida - tere tulemast Kaljusse," lisas Cardoso.

Kalju järgmine kontrollmäng toimub Eesti Jalgpalli Liidu Taliturniiri raames 29. jaanuaril, kui vastaseks on FC Kuressaare.