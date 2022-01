Kalev/Cramo toob tagaliini NBA draftis valitud ameeriklase

Mängijatüübilt mõlemat tagaliini positsiooni mängiv Cousins esindas aastatel 2012-2016 Oklahoma ülikooli ning oli neljast hooajast kolmel ka kolledžitiimi põhikoosseisu mees. Kolm esimest hooaega pigem number kahe peal mänginud Cousins liigutati oma viimaseks kolledžiaastaks mängujuhi positsioonile ja koos hilisema NBA mängumehe Buddy Hieldiga viidi Oklahoma meeskond NCAA finaalturniiril nelja hulka, kirjutab Kalev/Cramo klubi kodulehel.

Suuresti tänu ülikoolikarjääri lõppakordile valiti Cousins 2016. aastal Sacramento Kingsi poolt NBA draftis 59. ehk eelviimase valikuna. Cousins on tollest draftist üks mängija viiest, kes pole seni veel ametlikus matšis NBA mängus osalenud, kuigi hooajaeelseid kontrollkohtumisi on ta teinud nii Kingsi kui hiljem ka Utah Jazzi särgis.

Hooajal 2019/20 esindas ta Iisraeli klubi Jeruusalemmi Hapoeli, kuid lahkus sealt jaanuaris Kreeka kõrgliigasse Peristeri meeskonda.

Eelmisel hooajal läks Cousinsil oluliselt paremini, kui ta kogus Iisraeli kõrgliigatiimis Gilboa Galil keskmiselt 22,8 minutit, 10,9 punkti, 2,7 lauapalli ja 2,2 korvisöötu.

Ülikoolitiimis viimasel kahel hooajal kolmepunktiviskeid üle 41% tabanud Cousins pole Euroopas pikemate hooaegade peale samasugust tabavust veel suutnud näidata, kuid vabaviskejoonelt on tema protsent võrreldes kolledžiaegadega tõusnud 65%-67% juurest mullu Iisraelis näidatud 72,3% peale.

"Pärast JeQuani vigastust vajasime tagaliini täiendust ning Isaiahi näol loodetavasti leidsime selle. Isaiah on Euroopa korvpalliga juba tutvust teinud ning treenerid näevad temas perspektiivikat mängijat," kommenteeris Kalevi mänedžer Ramo Kask.

Kalev/Cramo on nüüd tagaliinist lahkunud Davion Berry ja JeQuan Lewise asendanud juba meeskonna eest mõned mängud kaasa teinud Donovan Jacksoni ja Isaiah Cousinsiga. Kask loodab, et need vangerdused aitavad tiimil eesmärkideni jõuda: "Isaiahi liitumisega loodame, et meeskond suudab hooaja teises pooles häid esitusi näidata ning hooajal algul püstitatud eesmärgid suudame ära täita."