Estoloppeti suusasarja hooajale antakse avastart sel laupäeval

Estoloppeti suusasarja uue hooaja avastart toimub sel laupäeval 29. jaanuaril, mil toimub 36. Viru maraton. Hetkel kehtivate piirangute kohaselt saavad suusamaratonist osa võtta ainult need, kel on esitada kehtiv koroonatõend.

"Hetkel on valitsuse poolt seatud piiranguks, et 36. Viru maratonil osalemiseks tuleb 18-aastastel ja vanematel esitada vaktsineerituse või COVID-19 läbipõdemise tõend. Eks me ikka saame omajagu kirju ja kõnesid, et miks ei võiks lubada ka neid, kes esitavad negatiivse PCR või antigeeni kiirtesti tulemuse. Praegu on aga otsus selline ning oleme rõõmsad, et lund on ja saame maratoni korraldada," sõnas 36. Viru maratoni peakorraldaja Evi Torm.

Peakorraldaja sõnul ootab laupäeval Mõedakul suusasõpru 42 km põhidistants, 21 km pikkune poolmaraton ning lisaks ka lastesõidud.

"Lund on meil kenasti, rajapõhi on olemas ning rada on enam-vähem sama, mis eelmisel aastal. Ka registreerijaid on hetkel koos lastega tublisti üle 500 ning huviliste arv aina kasvab. Seega, kel vähegi võimalus, siis tulge ja lustige suusarajal," julgustas Torm inimesi suusatama, kelle sõnul kehtib võistlusele soodushinnaga registreerimine kuni kolmapäevani õhtuni. Samuti saab registreeruda kohapeal ka võistluspäeval.

Estoloppeti sarja I etapp, 36. Viru maratoni 42 km põhidistants toimub sel laupäeval, 29. jaanuaril algusega kell 11.00 ning 21 km distants kell 11.20.