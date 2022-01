Kriisa ei suutnud Arizona kaotusmängus punktiarvet avada

Arizona suutis väljakuperemeestega sammu pidada esimesed viis minutit, siis tegi UCLA aga 10:0 spurdi. Arizona jäi taha 16:24 ja ei suutnudki kaotusseisust välja tulla, vahendab Korvpall24.geenius.ee.

Kriisa alustas kohtumist algviisikus ning viibis Arizona mängijatest väljakul kõige kauem 35 minutit, kuid selle ajaga punktiarvet avada ei suutnud. Kriisa eksis kõigil kolmel kahepunktiviskel ning üheksal kolmepunktiviskel, küll aga võttis ta kaks lauapalli ja jagas mängu parimana kuus resultatiivset söötu. Lisaks patustas eestlane nelja pallikaotusega ja tegi ühe isikliku vea.

Arizona parim oli kaksikduubli teinud Bennedict Mathurin, kes viskas 16 punkti ja võttis kümme lauapalli.

Pac-12 konverentsis on mõlemal meeskonnal kirjas nüüd kuus võitu ja üks kaotus, millega jagatakse esikohta. Kogu hooaja saldo on Arizonal 16 võitu ja kaks kaotust, UCLA on võitnud senisest 16-st mängust 14.

