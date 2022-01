Noor veemototäht peab rinda pistma kuiva perioodi ja erinevate jettidega

Eesti jetisõidu talent, 17-aastane Mattias Reinaas võitis kahes võistlusklassis kuningakrooni kujulised kuldsed MK-sarja üldvõitjale kuuluvad suured trofeed. See oli esimene kord, kui Reinaas tõi koju rahvusvahelise jetispordi assotsiatsiooni maailmakarikasarja üldvõitjale kuuluvad auhinnad.

"Kahe klassi erinevus on see, et ühes klassis võistlen ma kahetaktilise mootoriga ja jetiga, millega on stabiilsust vee peal raskem hoida. Teine masinaklass on see, kus on juba neljataktiline mootor. Seal on ka jetimõõdud suuremad ja selle tõttu muutub jeti juhitavus ja stabiilsus vee peal," rääkis Reinaas ERR-ile.

2021. aasta jetisõidu MK-sarja üldvõitjad selgusid suvel Euroopas, sügisel Ameerikas ja nüüd pandeemia tõttu alles jaanuaris Aasias läbi viidud etappide kokkuvõttes. Pattayas toimunud sõidud olid Reinaasi sõnul olude tõttu rasked. Lisaks tuli võidu sõita konkurentidega, kes saavad stabiilselt soojas kliimas treenida ja võistelda.

"Sõidud olid rasked, kuna veeolud olid väga keerulised ja konkurents oli kõva," tõdes Reinaas. "Polnud ammu jetiga sõitnud ja seal sai kohapeal ainult natukene trenni teha. Oli keeruline."

Püstise asendiga jettidel kihutav Kohilast pärit Reinaas lõi Tais konkurente tänu suurele enesekindlusele ja heale füüsilisele vormile. "Sellel ajal, kui jetiga sõita ei saa, pean ennast füüsiliselt ja mentaalselt väga heas vormis hoidma," lisas Reinaas.

Juba 2016. aastast noorte seas tiitlivõistlustel ridamisi medaleid võitnud Reinaas tegi selja taha jäänud hooajal kuldse läbilöögi meeste seas. Juulis krooniti ta Euroopa meistriks, septembris tuli ta kahes klassis maailmameistriks ning nüüd lisas auhinnakappi kaks maailmakarikasarja üldvõitu. Tiitlivõistluste kullad võitis ta rahvusvahelise veemoto liidu (UIM) võistlustel ja maailmakarikasarja trofeed rahvusvahelise jetispordi assotsiatsiooni (IJSBA) võistlustel.

"On kaks alaliitu ja siis selle tõttu on kaks erinevat sarja. Võistlused toimuvad erinevates kohtades ja on ka nii, et mõlemas sarjas ei sõida samad võistlejad, tegemist on erinevate konkurentidega," selgitas Reinaas.

Eesti talves teeb Reinaas nüüd paar kuud veel kõva kuiva trenni, et kevadel alustada uute medalite võitmist.