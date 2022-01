Kuressaare duubelmeeskond saab uue nime ja peatreeneri

Et teha Eesti jalgpallimeistrivõistluste teisest liigast samm aste kõrgemale, esiliiga B-sse, peab FC Kuressaare II saama U-21 meeskonnaks ja nii võetakse ette tõsine noorenduskuur mullu klubi U-17 meeskonda juhendanud Sander Viira vedamisel, kirjutab Kuressaare oma kodulehel.

FC Kuressaare duubelmeeskonna eesmärk on olnud läbi aastate anda mänguvõimalus oma noortele, kellest sirguks täiendus esindusmeeskonnale. Premium liiga tasemele jõudmiseks on vaja aga omandada mänguoskusi ja kogemusi vähemalt esiliiga B tasemel, sest teises liigas pallimisest selleks ei piisa, lisas klubi.

Juba mullu meeste mängus kogemusi saanud 6-8 noormängijale lisandub sel hooajal kümmekond U-17 liigas osalenud noort ja nimekirja jääb ka kümme vanemat mängijat, kelle kogemused peavad aitama kergemini kohaneda.

Sander Viira ütles, et klubil tuleb noori palju peale ning neil on vaja korralikku võimalust end karastada ja samm edasi teha. "Täna on keeruline öelda, kas nad on kõik selleks tasemeks valmis," märkis treener.

"Need, kes juba eelmisel aastal mängisid said teise liiga tasemel hakkama. Eks esimesed mängud näitavad, kui palju keegi selleks meeste mänguks valmis on. Usun, et kui me teeme trennides kõvasti tööd, siis suudame juurde panna. Oluline on saavutada stabiilsus."

Jalgpalliliidu kehtestatud reeglite järgi tähendab U-21 seda, et väljakul on kuni 21-aastased mängijad, keda saab maksimaalselt toetada kolm vanemat mängumeest. "Ma pole veel kõigiga rääkinud, aga kindlasti jätkavad Maarek Suursaar, Reivo Vinter ja Eerik Poopuu, tagasi tuleb Tanel Noot ja kui Alari Saar suvel end esindusse ei mängi, siis loodetavasti on ta meiega," rääkis Sander Viira, kelle sõnul räägib ta veel mitme mehega, teiste hulgas Märten Opi ja Reiko Mäeorgiga.

Viira sõnul vaatab ta eelolevale positiivselt, sest koos on päris hea grupp, mis on vaja nüüd tööle saada. "Loodan, et poisid kasutavad seda võimalust enda arenguks ja pingutavad korralikult," lausus ta, lisades, et see on Saaremaa sats ja esindusest ta abi ei oota.