ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kanepi mängib veerandfinaalis maailma üheksanda reketiga

Kanepi ja turniiril 7. asetatud Swiateki kohtumine on kavas peaväljaku teise matšina, mis algab Eesti aja järgi kõige varem kolmapäeva varahommikul kell 4.

Enne mängu:

Kanepi ja Swiatek on konkurentsi jäänud naistest kõige suurema vanusevahega – 36-aastane Kanepi on veerandfinalistidest vanim ja 20-aastane Swiatek noorim. Alates 2000. aastast on Kanepi alles viies Austraalia lahtistel meistrivõistlustel veerandfinaali jõudnud naine, kes ei mahu maailma edetabelis saja sekka.

Kanepi sai kaheksandikfinaalis kaks tundi ja 19 minutit kestnud mängus 5:7, 6:2, 7:6 (10:7) jagu maailma teisest reketi, valgevenelanna Arina Sabalenkast. Swiatek alistas ligi kaks ja pool tundi kestnud matšis 5:7, 6:3, 6:3 rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 38.).

Swiatekile on see samuti esimene kord Austraalia lahtistel kaheksa parema hulka jõuda.

Omavahel pole Kanepi ja Swiatek varem mänginud.

Kanepi mängib seitsmendat korda slämmiturniiri veerandfinaalis, kunagi varem pole ta nelja parema sekka jõudnud. Swiatekile on see alles karjääri teine veerandfinaal, esimene oli 2020. aastal teel Prantsusmaa lahtiste võiduni.

Swiatek on enda karjääri jooksul slämmiturniiridel kahel korral kaotanud mängijatele, kes ei kuulu edetabelis 30 parema sekka. Kanepi on aga enda pika ja eduka karjääri jooksul teeninud 14 võitu esikümnemängijate üle, neist koguni üheksa on ta saanud slämmiturniiridel.