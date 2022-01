Meistrite liigas tulevad väljakule Treial, Vanker, Tammearu ja Aganits

Sel nädalal peetakse järjekordsed mängud Euroopa tugevaimas võrkpalli klubisarjas Meistrite liigas ja platsile on oodata ka eestlasi.

B-alagruppi kuuluv Henri Treiali ja Renet Vankeri koduklubi Maaseiki Greenyard kohtub kolmapäeval, 26. jaanuaril Eesti aja järgi kell 18 võõrsil Moskva Dünamoga. Kui Treial on põhimehena Maaseiki eest eurosarjas juba häid mänge teinud, siis alles hiljaaegu klubiga liitunud Vanker saab oma võimeid sel tasemel esmakordselt proovile panna, kirjutab volley.ee.

Maaseik on alagrupis seni võiduta ja asub seega neljandal kohal, Dünamo on kolme võiduga esimene.

A-alagrupis läheb Märt Tammearu tööandja Roeselare Knack teisipäeval, 25. jaanuaril kell 19 samuti võõral väljakul vastamisi Poola klubi Jastrzebski Wegieliga.

Samasse alagruppi kuuluvad Andri Aganits ja VfB Friedrichshafen võõrustavad kolmapäeval kell 21 kodusaalis Bulgaariga klubi Pazardžiku Hebari.

Alagrupis on Roeselare ühe võiduga teine, Wegiel on kolme võiduga liider. Aganitsa tööandja jätkab võiduta neljandal kohal, Hebar on kolmas.