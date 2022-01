NHL: Colorado teenis seitsmenda järjestikuse võidu

Avalanche'i väravavaht Pavel Francouz tegi 24 tõrjet, skoori tegid Nazem Kadri ja Mikko Rantanen.

Kodujääl on Avalanche võitnud nüüd 16 mängu järjest, see on NHL-i ajaloos kodumängude võitude arvestuses pikkuselt viies. Viimati oli nii pikk kodumängude võiduseeria Detroit Red Wingsil, kes võitis 2011. aasta 5. novembrist kuni 2012. aasta 19. veebruarini kodus ühtekokku 23 mängu.

Tulemused:

Boston – Anaheim 3:5

NY Rangers – Los Angeles 3:2 kv.

Philadelphia – Dallas 1:3

Washington – Las Vegas 0:1

Minnesota – Montreal 8:2

Calgary – St. Louis 7:1

Colorado – Chicago 2:0