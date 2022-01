Tallinnas käinud OM-kuld jätkab treeneriametis: see on suurim väljakutse

Koos jäätantsupartneri Tessa Virtue'ga on kanadalane Scott Moir iluuisutamise olümpia ajaloo kõige edukam atleet. Ühtekokku on neil viis medalit, jäätantsu kullad võitsid nad Vancouveri ja PyeongChangi mängudel. Pärast karjääri lõppu on Moir võtnud üle treeneriameti ja juhendab kaht paari, kellest mõlemad astusid üles ka nelja kontinendi meistrivõistlustel Tallinnas. Moir tunnistas, et üleminek sportlase elust treeneriametisse on olnud pingeline, kuid samas huvitav.

"Pinge on päris suur," tõdes Moir intervjuus ERR-ile. "See on ehk suurim raskus selle juures, ent minu jaoks on see ka tänuväärne. Mul on väga vedanud, et mul on sellised õpilased ja Ontarios nii hea tiim, kellega koos töötame. Koostöö nendega on kuidagi väga loomulik, meil on iga päev koos väga tore."

Moiri paar Christina Carrera ja Anthony Ponomarenko võitis Tallinnas pronksmedali, teine paar Haley Sales - Nikolas Wamsteeker sai seitsmenda koha. Alles paar aastat treeneriametis olnud Moir veel otsib oma teed.

"Kõige raskem on mulle see, kuidas oma sportlaskarjääri kogemusi sportlasele edasi anda ja ühtlasi talle sobivaks kohandada. Iga sportlase jaoks on eraldi lahendus, eri moodus, kuidas temast parimat kätte saada. Kuna olen alles lühikest aega treeneriametis olnud, on mul veel palju tööd ees. See on suurim väljakutse," sõnas Moir.

Sportlastena nihutasid Moir ja Virtue ise jäätantsu piire, kuid tänapäeval on see Moiri sõnul veelgi kõrgemale arenenud.

"Mulle meeldib jäätantsu puhul eriti, et spordialana on see võimsam kui kunagi varem, just selles osas, kuidas see on arenenud. Iga aastaga nihutavad uisutajad latti aina kõrgemale ning sa pead pidevalt pingutama ja ennast ületama, et sellega kaasas püsida. See teeb jäätantsule ainult head," mõtiskles Kanada uisutäht.

"Kui natuke ette ennustada, siis usun, et tänavune olümpia tuleb jäätantsu osas tõesti suurepärane ja on nii tore näha, kuidas uisutajad selle eest väärilise tasu saavad," sõnas Moir.