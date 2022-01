Raskustes Watford vallandas vaid kolm ja pool kuud ametis olnud Ranieri

Hooajal 2015/16 Leicester City Inglismaa jalgpallimeistriks tüürinud 70-aastane itaallane sai Watfordis veeta vaid kolm ja pool kuud. Tema käe all käis klubi väljakul 14 mängus, millest kaotati kümme. Kaks ainsat liigavõitu tulid Evertoni ja Manchester Unitedi üle.

Kehv vorm on Watfordi Premier League'is langetanud 19. kohale, 20 mänguga on kogutud vaid 14 punkti. 17. kohal oleval Norwichil on 22 mänguga 16 silma, Watfordist mängu enam pidanud Newcastle'il on koos 15 punkti.

Viimase kümne aasta jooksul on Watford peatreenerit vahetanud 14 korral.