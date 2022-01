Kalev/Cramost sel korral CSKA-le vastast ei olnud

Kui Kalev/Cramo ja CSKA viimati kohtusid, pakkus Eesti klubi Saku Suurhallis kodupublikule suurüllatuse, võites kohtumise 67:56. Seekord püsis Kalev/Cramo Vene hiiu kannul teise veerandaja keskpaigani, siis tegi CSKA 34:25 eduseisus olles 10-punktise spurdi ja enam tagasi ei vaadanud.

Silas Melson viskas Kalevi resultatiivseimana 12 punkti, kolm kaugviset tabanud Kristjan Kitsing lisas 11 ja Donovan Jackson kümme punkti. Üleplatsimeheks kerkis 17 punkti visanud Aleksei Šved, Marius Grigonis toetas meeskonnakaaslasi 14 punktiga.

Ühisliiga tabeliliidriks on kümme võitu ja kaks kaotust kogunud Kaasani Unics, CSKA-l ja Peterburi Zenitil on üheksa võitu ja kolm kaotust. Kalev/Cramo on kolme võidu ja seitsme kaotusega tabelis üheksandal kohal.