Levadia tõi endise Premium liiga parima väravaküti Eestisse tagasi

FCI Levadia jalgpallimeeskond sõlmis lepingu Brasiilia ründaja Ellinton Antonio Costa Moraisiga, kes on laiemale avalikkusele tuntud oma mängijanime Liliu järgi.

Liliu pallis Nõmme Kalju ridades aastatel 2017-19, võitis 2018. aastal meeskonna koosseisus Eesti meistritiitli ning oli 31 tabamusega Premium Liiga parim väravalööja. Kokku on Liliu nimel Premium Liigas 68 mängu ja 56 väravat.

Oma karjääri vältel on Liliu olnud tõeline maailmarändur: lisaks oma kodumaa Brasiilia meeskondadele mängis ta varasemalt Belgia, Kuveidi, Küprose, Iisraeli, Malta, Rootsi ja Soome klubides. Eelmisel aastal kuulus ründaja Peruu kõrgliiga klubi Sport Huancayo koosseisu, lüües 21 liigamängus viis väravat.

"Ma olen väga õnnelik, et olen tagasi Eestis ja sain võimaluse FCI Levadiaga liituda! Loodan, et see saab olema väga edukas aeg sarnaselt eelmise Eestis veedetud perioodiga," ütles Liliu klubi kodulehele.

"FCI Levadia meeskond on mulle juba varasemast jalgpalliväljakutelt tuttav, mõnede jalgpalluritega olen mänginud samas meeskonnas. Usun, et meil on piisavalt tugev meeskond kaitsmaks Eesti meistritiitlit ja karikat ning olla edukas UEFA sarjas," lisas ründaja.

"Üks põhjuseid, miks ma siia tulin, oli tugev igatsus Eesti järele: tunnen end siin eriliselt. Soovin meeskonda oma sooritustega aidata ning olla Premium Liiga parim väravakütt ja mängija. Olen seesama Liliu, kellena inimesed mind mäletavad. Tulin siia kõvasti võitlema ja palju väravaid lööma," sõnas ta.

"Liliu on end Eestis juba tõestanud ründaja. Loodame, et ta jätkab sealt, kus pooleli jäi," ütles FCI Levadia spordidirektor Tarmo Kink.

Liliu kannab uuel hooajal FCI Levadia esindusmeeskonnas mängusärki numbriga 11.