Debütant peab Rahvuste karikaturniiril väravasse saatma väljakumängija

Alagrupifaasi viimases voorus Ghanat 3:2 võitnud ja seeläbi suurvõistluste debüüdil koha 16 parema seas taganud Komoorid mängib korraldajamaa vastu esmaspäeva õhtul.

Laupäeval teatas Komooride jalgpalliliit, et meeskonda on tabanud koroonapuhang ning teiste seas andsid positiivse proovi ka väravavahid Ali Ahamada ja Moyadh Ousseini. Kolmas puurivaht Salim Ben Boina on väljas õlavigastusega.

Varem Prantsusmaa kõrgliigas Toulouse'i esiväravavahiks olnud Ahamada andis esmaspäeval küll negatiivse proovi, ent Aafrika jalgpalliliidu reeglite järgi peab positiivse proovi andnu veetma viis päeva isolatsioonis ning seejärel olema negatiivne vähemalt 48 tundi enne järgmist matši. See tähendab, et saareriigil tuleb esmaspäeva õhtul postide vahele saata mõni väljakumängija.

Lisaks peavad koroonaviiruse tõttu mängu vahele jätma kaitsjad Kassim Abdallah ja Alexis Souahy, poolkaitsjad Yacine Bourhane ja Nakibou Aboubakari, ründaja Mohamed M'Changama ning tiimi peatreener Amir Abdou.