Frier usub: Kriisat aitab NCAA-s Euroopa korvpalli taust

Pärast keerulist eelmist hooaega, mil andeka mängujuhi mängupraktika oli erinevatel põhjustel väga piiratud, on asjad nüüd totaalselt teisiti. Kriisa on tõusnud oma ülikooli üheks võtmemängijaks.

Arizona Wildcatsi tabeliseis ehk 15 võitu ja vaid üks kaotus avaldab muljet. Muide, NCAA-s mängivad eestlastest tegelikult ka Mattias Tass ja Carlos Jürgens. Mõlema noormehe hooajad on pakkunud säravaid hetki.

Tõeliselt huvitavaks läheb NCAA korvpalliliigas märtsikuus, kui leiab aset finaalturniir ehk kuulus Märtsihullus.

Ise NCAA-s mänginud, aga hiljem Kalev/Cramosse jõudnud ja pärast mängijakarjääri Eestisse pidama jäänud Howard Frier elab Kerr Kriisale üdamest kaasa. Ta on noormängija esiletõusu üle uhke ning tõdeb lõpetuseks, et Kriisa suutis ülikooli ja meeskonda valides teha enda jaoks parima valiku.

Kriisa edu saladuseks peab ta eestlase Euroopa korvpalli tausta. "Võib-olla ütlen valesti, aga see on põhjus number üks, miks ta seal väga hästi hakkama saab," lausus Frier intervjuus ERR-ile.

Frieri sõnul tulevad USA ülikoolidesse keskkoolide parimad mängijad, kes on eelnevalt olnud oma võistkonnas staarid. Kriisa taust on aga teine, sest ei Kaunase Žalgirises ega Eesti koondises ei olnud ta sellises rollis.

"Kui ta oli Žalgirises või Eesti koondises -, siis ta ei olnud kõige parem mängija ja see aitab teda," pakkus Frier ja leidis ka teise põhjenduse: "Arizona treener, kui ma ei eksi, tuli Gonzagast. Gonzaga mängustiil ongi rohkem Euroopa moodi."

USA ülikoolikorvpalli analüüsides sõnab Frier, et see meenutab pigem Euroopa kui NBA mängu. "Kõik mängijad, ükskõik, mis koolis käid, olid oma high school'is [keskkoolis] kõige paremad. Kui nad tulevad ülikooli, siis see on esimene kord, kui nad peavad õppima, kuidas mängida võistkondlikult," lausus ta.

"Okei, võib-olla oli neil high school'is hea treener, siis nad midagi õppisid. Aga enamus on harjunud, et saavad teha ükskõik, mida tahavad. Hästi palju visata. Kui lähed ülikooli, siis sinu roll muutub. See on rohkem Euroopa moodi."

"Nad ikka mängivad võistkondlikult - sööt käib palju rohkem kui NBA-s. Aga nad ei oska veel mängida, nad ei saa aru, kuidas võistkondlikult mängida," kirjeldas Frier. "See on protsess, mida nad hakkavad ülikoolis õppima."