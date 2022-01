Roosna, Viitkar ja Gorbatsjova alustasid aastat võidukalt

Meeste EM-finaalturniiriga seoses on käsipallielu paljudes riikides puhkepausil, aga mängu- ja uudistetulva EM siiski päriselt ei peata. Viimase kahe nädala jooksul alustasid eestlastest 2022. aastat võidukalt Karl Roosna, Markus Viitkar ja Polina Gorbatsjova ning eduka debüüdi tegi Portugalis ka Alina Molkova.

Eelmisel nädalal Portugali suurklubi Lissaboni Benficaga lepingu sõlminud Alina Molkova aitas laupäeval uue tööandja kõrgliigas 29:23 (16:11) võidule ARC Alpendorada üle. Eesti parim naiskäsipallur kätt veel valgeks ei saanud.

Edukalt alustas uut aastat ja hooaja teist poolt ka meie teine välismaal mängiv naiskoondislane. Oktoobris põlvele haiget teinud Polina Gorbatsjova naasis vigastuspausilt platsile, ehkki juba aasta lõpul käis ta Erice AC Life Style'i eest paaris Itaalia Serie A mängus viskamas karistusviskeid.

Erice naiskond oli pärast Eesti koondislase traumat seitse järjestikust kohtumist võiduta, üle-eelmisel nädalal alistati Malo Guerriere tulemusega 22:19 (14:7). Laupäeval tuli aga Ericel vastu võtta valus 29:30 (11:18) kaotus Padua Cellinilt. Gorbatsjova viskas neis mängudes vastavalt kaks ja viis väravat.

Mängupaus lõppes ka Saksamaa meeste kolmandas liigas, kus hooaega üheksa võiduga alustanud 1. VfL Potsdam oli vana aasta kolme järjestikuse viigiga lõpetanud. 2022 algas kohe A-alagrupi tippmänguga, sest nii Potsdamil kui ka neile külla sõitnud TSV Altenholzil oli tabelis 21 punkti.

Potsdam läks Karl Roosna kahe värava toel juhtima ja edu käest ei andnud. Liidrikohta kindlustati selge, 35:23 (13:9) võiduga. Roosna arvele jäi seitse tabamust ning ta tõusis välismaal pallivate eestlaste arvestuses tänavu resultatiivseimaks, olles nüüd visanud tosina mänguga 63 väravat.

Soome meistrisarja põhiturniir on lõpusirgel ja voor enne lõppu on kolmel meeskonnal võimalus see võita. Aasta esimeses mängus alistas Karjaa BK-46 Lääne-Uusimaa derbis ülekaalukalt Siuntio IF-i 37:22 (21:8). Markus Viitkar viskas võitjate kasuks neli väravat.

Viimases voorus läheb 22 punkti kogunud BK-46 vastamisi kaks silma enam omava Armi Pärdi koduklubi Helsingi Dickeniga. Ka Riihimäe Cocksil on 22 punkti ja neid ootab kümne päeva pärast kohtumine võõrsil HC Tallinnaga. BK-46 ja Cocks valmistuvad samas ka 5. veebruaril toimuvaks Soome karikafinaaliks.

Eelmise nädala üks käsipallimaailma pommuudistest oli kindlasti Ljubomir Vranjesi asumine Rhein-Neckar Löweni peatreeneriks. Pettumustvalmistavat hooaega üleelava Mait Patraili leivaisa sai uueks juhendajaks vägagi tituleeritud 48-aastase rootslase. Vranjes lahkus värskelt EM-il ebaõnnestunud Sloveenia koondise peatreeneri postilt.

Mängijana võitis Göteborgis sündinud Serbia-juurtega mees Rootsi koondisega kolm EM-kulda, maailmameistritiitli ja olümpiahõbeda. Seitse aastat juhendas Vranjes sakslaste tippklubi SG Flensburg-Handewitt, võites viimasega 2014. aastal Euroopa Meistrite liiga. Lisaks on ta treenerina töötanud Serbias, Ungaris, Rootsis ja viimati siis Sloveenias.