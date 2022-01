Kajak avas hooaja Itaalias kaheksanda kohaga

Klassis KZ2 võistelnud Kajak näitas reedeses ajasõidus seitsmendat aega, kuid esimeses eelsõidus reedel toimunud intsident sundis sõidu lõpetama 12. kohal.

"Trennis proovisime seadet, mis kahjuks ei olnud kõige parem. Kvalifikatsiooniks saime asjad enam-vähem paika ning ruumi jäi veel ülegi," ütles Ward Racing tiimis võistelnud Kajak pärast ajasõite. "Esimese eelsõidu stardis toimus eesoleva sõitjaga kokkupõrge, mille tulemusena kukkusin juba tahapoole."

Laupäevased kaks eelsõidud sõideti juba iga eelmise eelsõidu lõpptulemuste põhjal, mis tähendas, et Kajakul oli ettepoole tõusmiseks vaja palju tööd teha.

"Laupäevaks saime tehnilisel poolel asjad enam-vähem paika ning ka sõidu osas olime tugevamad," kommenteeris Kajak oma tõusu pühapäevase eelfinaali jaoks tagasi seitsmendale stardikohale. Eelfinaali ja finaali tulemusena tuli aga üks koht loovutada ning hooaja avavõistluse lõpetas Eesti parim kardisõitja Kajak kaheksandal kohal.

"Ei saa öelda, et olen liialt rahul tulemusega, ent aasta esimeseks võistluseks on see enam-vähem. On siiski asju, mida järgmiseks võistluseks parandada," ütles Kajak pärast võistlust. "Momendil keskendun jälle koolile ning järgmise võistluse kohta ma veel ei tea, kuid proovin rajale naasta nii kiirelt kui võimalik!"