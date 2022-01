Maailma 42. number tegi Iraani snuukriajalugu

Shoot Outi turniiri mängitakse tavapäraselt erinevate reeglitega, sest paremus selgitatakse vaid ühe partii abil. Veerandfinaalis sai Vafaei jagu inglasest Daniel Womersleyst 71:3 ja poolfinaalis hiinlasest Liang Wenbost 92:48.

27-aastane mängija pühendas esikoha vanaemale. "See on sinu jaoks, vanaema," lausus esimese iraanlasena reitinguturniiril triumfeerinud Vafaei võidukõnes. "Iraanis on emadepäev ja ma olen väga uhke, et sain sellega hakkama."

"See on Iraani-suguse riigi jaoks suur saavutus. Varem ei teadnud keegi midagi snuukrist. Nüüd nad teavad."

Kogu seitsmeringilise turniiri peale tehti Leicesteris vaid kaks century break'i ehk vähemalt sajapunktist seeriat. Parima seeriaga sai hakkama Vafaei ise, kes kogus avaringis inglase Peter Devlini vastu järjest 123 punkti.