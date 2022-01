OTSEBLOGI | Kanepi mängib Austraalias maailma teise reketiga

Kanepi ja Sabalenka kohtumine on kavas Margaret Court Arena viimase matšina.

Kanepi - Sabalenka:

Enne mängu:

13. korda Austraalia lahtiste põhiturniiril mängiva 36-aastase Kanepi seni parim tulemus Melbourne'is oli kolmandasse ringi jõudmine (2009, 2018, 2021). Enda pika ja eduka karjääri jooksul on ta kuuel korral jõudnud slämmiturniiridel veerandfinaali, neljast slämmist vaid Austraalias pole ta sellega veel hakkama saanud. Nüüd lahutab teda sellest vaid üks võit.

Tänavustel Austraalia lahtistel alistas Kanepi avaringis endise maailma esireketi, sel turniiril 16. asetatud Angelique Kerberi 6:4, 6:3, teises ringis oli ta 6:2, 7:6 (3) parem tšehhitarist Marie Bouzkovast ning kolmandas ringis alistas austraallanna Maddison Inglisi 2:6, 6:2, 6:0.

Turniiril teist paigutust omav Sabalenka jõudis teist aastat järjest Melbourne'is kaheksandikfinaali. Enda esimeses kolmes mängus kaotas Sabalenka avaseti, kuid võitles kõvasti – avaringis alistas ta 5:7, 6:3, 6:2 austraallanna Storm Sandersi, teises ringis sai 1:6, 6:4, 6:2 jagu hiinlanna Wang Xinyust ja kolmandas ringis 31. asetatud tšehhitarist Marketa Vondroušovast 4:6, 6:3, 6:1.

23-aastane Sabalenka on eelmise hooaja viimastest mängudest alates olnud hädas enda serviga ja valgevenelanna on teinud äärmiselt palju topeltvigu. Tänavuse aasta esimese viie mänguga on tal kirjas juba 80 topeltviga.

Omavahel on Kanepi ja Sabalenka mänginud vaid korra – mulluste Austraalia lahtiste eelturniiril lõpetas Kanepi Sabalenka 15-mängulise võiduseeria, jäädes peale 6:1, 2:6, 6:1.