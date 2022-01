Talihärm: minu kolmas olümpia, aga olen alles 28-aastane

Lähed oma karjääri kolmandale olümpiale. Oled sa Pekingi eel sama elevil, kui sa olid enne esimest olümpiat kaheksa aastat tagasi? "Nii ja naa, eks ta ole ikka eriline sündmus ja teistmoodi võistlus. Kolmas olümpia, aga tegelikult olen ma ju alles 28-aastane ja ega mu koondisekaaslased ka minust väga palju nooremad ei ole. Kuidagi on sattunud nii, et lähen juba kolmandat korda," ütles Talihärm.

Seekord on eriline minek. Kõik hoiavad ennast, keegi kellegagi kokku sattuda ei taha ja midagi teha ei tohi. Mismoodi sinu rutiin praegu on? "Ega hotellitoas väga palju kellegagi kokku ei puutu. Õnneks on tänapäeval olemas elektroonilised vahendid, millega saab kodustega suhelda. Ega me tavaliselt hooajal oleme üsna sarnases seisus. Kodustega hoiamegi ühendust interneti kaudu ja nüüd me küll lähme korra koju, aga seal ma hoian ka kõigist eemale," rääkis Talihärm.

Su hooaja algus ei olnud kõige parem, sest sa olid suvel korralikult haige. Oled sa sellest vaimselt välja tulnud? "Füüsiliselt on väga raske olnud, aga vaimselt on just viimane nädal väga raske olnud. Kui varem oli see, et mul oli lihtsalt nii halb olla, siis nüüd ma tunnen ennast hästi ja panen endale väga kõrged ootused peale, aga ei suuda neid veel täita. See tekitab pettumust ja väsimust sellest, et ma koguaeg nii kehv olen. Aga mul on neid raskeid olukordi nii elus kui spordis ka varem olnud ja küll ma neist välja tulen," sõnas Talihärm.

Mis su ravim selleks on, kui tundub, et kõik on halvasti? "Vahel tuleb mossitada, aga minule meeldib see, et ma lähen lihtsalt üksi metsa suusatama. See toimib minu jaoks ja ma saan natuke isiklikku ruumi. Vaatan ilusat loodust ja saan ka füüsiliselt ennast välja elada," ütles Talihärm.