Ralliekspert: muutusi on kõvasti ja seda oli ka nädalavahetusel näha

Mida hooaja esimene etapp Monte Carlo ralli jõudude vahekorra kohta näitas? "Keeruline on öelda, sest Monte Carlo on suhteliselt spetsiifiline ralli. Seal teatavasti valitsevad reeglina prantslased. Seekord olid mõlemad kohal: Loeb ja Ogier, kes täiskohaga ei sõida. Toyota ilmselt on enam-vähem seal, kus ta enne oli, kui hakata selle ühe ralli põhjal järeldusi tegema. Ford, kes on alati uute autode tulekul väga edukas ja kiired autod teinud, on neil suhteliselt kannul. Meie kahjuks Hyundai tundub, et on pigem raskustes," ütles ka ise rallisõiduga tegelenud ralliekspert Erik Lepikson.

Ott Tänak katkestas eile teelt väljasõidu ja jahutussüsteemi rikke tõttu. Tänaku kommentaarid olid kogu nädalavahetuse kas ettevaatlikud või otsekohesed. Millest see kõneleb? "Need mehed on oma sõnavõttudes üldjuhul alati ettevaatlikud, sest nende taga on ju suured tiimid ja raha. Igasugune emotsioonipurse võib kurvalt lõppeda. Siiski Oti sõnavõtt tegi murelikuks, sest ta ütles, et probleemide nimekiri on pikk ja nende auto ei ole nii valmis kui on teistel ja et loodetavasti nad jõuavad teistele järgi. Kui vaadata ka Neuville'i viimase katse finišit, siis see oli suhteliselt südantlõhestav vaatepilt. Tundus, et mees andis endast kõik, mis tal anda oli, aga ei olnud ikkagi esikoha konkurentsis," sõnas Lepikson.

Meeskondade ja sõitjate käsutuses on uued Rally1 hübriidautod. Kui palju ja mis vajab eelkõige kohanemist? "Seal on kaks aspekti. Üks on siis see, et nad peavad külade vahel, kus on näidatud, et nad peavad sõitma hübriidiga, siis seal sõidavad elektri jõul, et olla vaiksed ja säästa loodust. Teiseks tuleb hübriid mängu katsetel. Katsetel mingitel hetkedel, näiteks stardis on neil kasutada muidu 300 hobujõu asemel 500, sellepärast, et see aku annab lihtsalt nii palju juurde," rääkis Lepikson.

"Samuti olenevalt katsest mingi aeg ka pidurdades regenereerides energiat saavad nad seda järgmisel sirgel kasutada. See on kindlasti üks asi, millega harjuda, et jõudu on kohati rohkem. Samas see teeb auto raskemaks. Ka käigukast on muutunud: enne oli kuus käiku, nüüd on viis. Enne käis käiguvahetus rooli tagant labadega, mis on palju kiirem viis. Nüüd on ta kangiks pandud. Muutusi on kõvasti ja seda oli ka nädalavahetusel näha."

Regulatsioone on nii palju, et sõitjad isegi unustavad ära. Kas või see sama hübriidi peale üleminek. "Jah, teadaolevalt oligi Hyundai sõitja Neuville see, kes sai esimese karistuse, sest ta läks rehvivahetuse alalt ära sisepõlemismootoriga. Seda teha ei tohi ja seda peavad nad ise meeles pidama. Katsel nad minu teada seda meeles pidama ei pea, siis tuleb see automaatselt," ütles Lepikson.

Järgmine etapp sõidetakse veebruari lõpus Rootsis. Kui palju selleks ajaks muutuda saab? "Talvel ja libeda peal on meie meestel alati paremini läinud kui kõva kattega tee peal. Aga väga raske öelda. Kindlasti on väga palju testikilomeetreid ees, aga nii nagu ma aru sain, siis ega selle Hyundaiga eriti libeda teekatte peal käidud ei olegi. Nad on teinud tohutult teste asfalti peal, mis näitab, et tööd on palju. Tahaks loomulikult loota parimat, aga natuke kurvaks tegi see nädalavahetus," lõpetas Lepikson.