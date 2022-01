Liverpool ja Chelsea said kirja võidud, Arsenal ei suutnud enamat viigist

Liverpool suurendas oma võimalust liigatabelis Manchester Cityt püüda, kui võõrsil võeti 3:1 võit Crystal Palace'i üle. Võitjate esimese värava lõi kaheksandal minutil Virgil van Dijk ning teise värava 32. minutil Alex Oxlade-Chamberlain.

55. minutil suutis Crystal Palace oma kaotusseisu vähendada, kui täpne oli Odsonne Edouard. 89. minutil vormistas Liverpooli võidu Fabinho, kes realiseeris Diogo Jota kukkumise tõttu antud penalti.

Londoni Chelsea võitis kolmandat korda kolme nädala jooksul Tottenhami, kui koduväljakul alistati nad pühapäeval tulemusega 2:0. Pärast väravateta avapoolaega lõi Hakim Ziyech 47. minutil palli värava ülanurka. Teine värav sündis kaheksa minutit hiljem, kui täpne oli Thiago Silva.

Londoni Arsenal jättis kasutamata võimaluse naasta Premier League'is nelja parema hulka, kui koduväljakul ei suudetud enamat 0:0 viigist liigatabeli viimase Burnley vastu.

Leicester City ja Brighton mängisid 1:1 viiki. Leicesteri värava lõi 46. minutil Patson Daka ning Brightoni viigivärava 82. minutil Danny Welbeck.

