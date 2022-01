Tunjov ja Carrarese pidid pärast pikka mängupausi leppima viigiga

Itaalias on jaanuari jooksul mitmeid madalamate liigade mänge edasi lükatud, mistõttu ka Carrarese käis Serie C-s viimati platsil 22. detsembril. Pühapäevane viik tähendab aga, et viiest viimasest kohtumisest koguni neljas on lepitud ühe punktiga, vahendab Soccernet.ee.

Tunjov kuulus Carrarese algkoosseisu, ent vahetati 54. minutil välja. Carrarese on pidanud 21 kohtumist ja asub liigatabelis üheksandal kohal. Tähtis on jääda püsima esikümnesse, sest kui liigatsooni võitja kerkib Serie B-sse, siis järgmised üheksa meeskonda saavad kõrgema liiga pääset püüda sõelmängude kaudu. Heitlus on tihe, sest klubid kohtadel seitsmendast seitsmeteistkümnendani mahuvad kõigest üheksa punkti sisse.