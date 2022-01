Triin Kent võitis vibulaskmise turniiril hõbemedali

Kent lõpetas kvalifikatsioonivõistluse eestlannast konkurendi Inge Sirkel-Suviste järel kolmandal kohal, lastes eelvoorudes 474 silma. Esimeses duellis läks Kent kokku prantslanna Charlotte Pierce'iga, keda eestlanna võitis 6:4. Ka teises duellis Austria laskuri Andrea Ratzeri vastu võitis Kent ülikindlalt 6:0. Kullamatšis oli eestlanna vastaseks Taani laskja Maria Olesen, kelle vastu Kent sel korral ei saanud ja kohtumise võidu ning ka kuldmedali võttis taanlanna tulemusega 6:2.

"Üle mitme aasta taaskord rahvusvahelisel võistlusel osalemine oli väga tervitatav ja põnev. Kvalifiktsiooniringi seeriad olid mul ebaühtlased, aga selle lõpptulemus minu hetke tasemele vastav. Duellides laskmise kogemust on mul vähe ja see peegeldus kohe esimeses matšis, sest eelringis kuuenda koha saanud vastane Prantsusmaalt sai kohe 2:0 edu. Tasavägine võistlus aga jätkus, kuid duell lõppes siiski 6:4 minu kasuks," kommenteeris oma hõbemedali teekonda Kent.

"Poolfinaalis oli hea enesetunne ja Austriast pärit vastasega lõppes duell 6:0. Enne finaali taanlannaga tekkis taaskord väike ärevus ja värin jalgadesse. Finaalis olid minu sooritused pigem ebakindlad ja settide lõpptulemusel 6:2 sai taanlanna võidu. Lisaks hõbemedalile hindan kõrgelt võimalust taaskord rahvusvahelisel tasemel võistelda ja kogemust pingelises duelli formaadis," lisas ta.

Teise eestlannana vaistuvibu võistlusklassis võistelnud Suviste lõpetas Nimes turniiri seitsmendal kohal.

Plokkvibu laskjatel, eelkõige suurfavoriidil Lisell Jäätmal, ei õnnestunud sel korral ajalugu teha ja kolmandat korda nimekat turniiri võita. Plokkvibu naistest jõudis kõrgeimale kohale viiendat kuni kaheksandat kohta jagama jäänud Meeri-Marita Paas. Jäätma ja Maris Tetsmann lõpetasid üheksandal kohal ning Hanna Liina Lippand 37. kohal. Plokkvibu meeste lõplikud kohad olid Robin Jäätma kuues koht, Evert Ressar 17., Caius Kand 35.-38., Kristo Kent 58.-59. ning Reimo Loorents 109. koht. Kristjan Ilves saavutas alla 21 aastaste hulgas viienda koha.

Sportvibu võistlusklassi laskjatest, jõudis Prantsusmaal kõrgeimale positsioonile Bessi Kasak, saavutades naiste võistlusklassis 17. koha. Juunioritest sportvibu laskurid Uku Andreas Reigo ja Madis-Julius Tamberg lõpetasid vastavalt 33. ja 66. kohal.