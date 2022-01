Mammastes selgusid Eesti noorte eraldistardist klassikatehnika meistrid

Pühapäevaste sõitude tulemused lähevad arvesse ka järgmisel nädalavahetusel, 28.-30. jaanuaril Norras Steinkjeris toimuvatele Põhjamaade noorte meistrivõistlustele sõitva koondise määramisel.

Samuti selgitati laupäevase võistluse käigus 20.-25. märtsil Soomes, Vuokattis toimuvale Euroopa noorte olümpiafestivalile sõitvad sportlased. Euroopa noorte olümpiafestivalile kindlustasid laupäevaste sprindisõitudega kohad Andra Aavik ja Holger Altmäe. Ülejäänud koondise kohad selguvad 05.-06. veebruaril Otepääl toimuvatel võistlustel.

"Täname Mammaste tervisespordikeskust ja spordiklubi Serviti väga hea korralduse eest. Ehkki Mammaste võistlusrada oli noortele üsna raske, on hea meel tõdeda, et meil on nii palju kvaliteetsete suusaradade ja pühendunud spordientusiastidega keskuseid. Samuti on taas heameel tõdeda, et meil on nii palju noori suusatajaid: kokku oli laupäevase sprindiga stardinimekirjas ligi 140 noort poissi ja tüdrukut ning pühapäevasel klassikadistantsil ligi 100 noort suusatajat," ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

Eesti Noorte Meistrivõistluste klassikatehnika eraldistardi sõidu tulemused:

N16

1. Gerda KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

2. Hedvig ALTMÄE (KF Suusaklubi/Rakvere SPK)

3. Herta RAJAS (Alutaguse Suusaklubi)

M16

1. Toni Andree SAAREPUU (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Maanus UDAM (RR Suusaklubi)

3. Stefan KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

N18

1. Andra AAVIK (Eesti Spordiselts Põhjakotkas)

2. Õnnela RODENDAU (RR Suusaklubi)

3. Emma Roberta RAJANDO (Nõmme Spordiklubi)

M18

1. Ralf KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

2. Olle Ilmar JAAMA (CFC Spordiklubi)

3. Lars PIIRMANN (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)