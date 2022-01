NFL: Bengalsi muinasjutuline hooaeg jätkub

Kui eelmisel nädalavahetusel võitis Cincinnati Bengals esimest korda 30 aasta jooksul play-off mängu, siis möödunud öösel võitis klubi oma ajaloo esimese võõrsil peetud play-off kohtumise, kui 19:16 tulemusega alistati Tennessee Titans.

Tasavägises kohtumises domineerisid mõlema meeskonna kaitsed. Titansi kaitse murdis Bengalsi mängujuhi Joe Burrow koguni üheksal korral maha. Seevastu Bengalsi kaitse tekitas palju peavalu Titansi mängujuhile Ryan Tannehillile, kes viskas mängu esimese söödu külalismeeskonnale. Kokku jäi Tannehilli arvele kolm pallikaotust.

Avaveerandi võitis Bengals 6:0, kuid teise poolaja alguses viigistas seisu Titans. Kahekuulise vigastuspausi järel skooris oma esimese touchdown'i jooksja Derrick Henry. Avapoolaja võitis Bengals 9:6.

Teisel poolaja alguses läks Bengals 16:6 juhtima, kui touchdown'i skooris Bengalsi jooksja Joe Mixon. Kolmanda veerandaja lõpus viigistas seisu Titans. Ryan Tannehilli söödu püüdis AJ Brown, kes skooris touchdown'i.

Neli sekundit enne kohtumise lõppu läks Bengalsi lööja Evan McPhersoni löök väravasse ning Bengals võitis kohtumise 19:16. Bengals jõudis esimest korda alates 1988. aastast nelja parima sekka ning toona jõudis klubi ka Super Bowlile. Tiitlimängus pidi Bengals tunnistama San Francisco 49ersi 16:20 paremust.

Bengalsi vastane AFC konverentsi finaalmängus selgub pühapäeval õhtul, kui omavahel lähevad vastamisi Buffalo Bills ja Kansas City Chiefs.

NFC konverentsis kaotas Green Bay Packers koduväljakul 10:13 tulemusega San Francisco 49ersile. Packers võitis avapoolaja 7:0 tänu AJ Dilloni touchdown'ile. Viimase veerandi alguses läks Packers 10:3 juhtima, kuid neli ja pool minutit enne kohtumise lõppu viigistas seisu 49ers.

Külalismeeskonnale tõi võidu lööja Robbie Gould, kelle punktidest läks 49ers loetud sekundid enne kohtumise lõppu 13:10 juhtima. NFC konverentsi finaalmängus mängib 49ers Los Angeles Ramsi ja tiitlikaitsja Tampa Bay Buccaneersi kohtumise võitjaga.

Two spots left.



Who will join the @Bengals and @49ers on Championship Sunday? #NFLPlayoffs pic.twitter.com/yaeegjy4Yw