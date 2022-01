Suns alistas Pacersi ja pikendas võiduseeriat

Sunsi eest tegid kaksikduubli vanameister Chris Paul ja Bismack Biyombo. Pauli arvele jäi 18 punkti ja 16 korvisöötu, Biyombo viskas 30 minutiga 21 punkti ja haaras 13 lauapalli. Võitjate resultatiivseim oli Mikal Bridges 23 punktiga. Kaotajate poolel tõid Lance Stephenson ja Chris Duarte mõlemad 17 punkti.

Võiduseeriat nautiv Phoenix Suns (36-9) hoiab läänekonverentsis esikohta, Indiana (17-30) on idakonverentsis 13. kohal.

Tiitlikaitsja Milwaukee Bucks alistas kodusaalis 133:127 tulemusega Sacramento Kingsi. Giannis Antetokounmpo puudumisel vastutas skoorimise eest Khris Middleton, kes kogus 34 punkti ja andis viis korvisöötu. Jrue Holiday arvele jäi 26 punkti ja Donte DiVincenzo viskas enda hooaja tippmarki tähistava 20 punkti.

Sacramento resultatiivseim oli Harrison Barnes, kes kogus 29 punkti. Viis kaugviset tabanud Tyrese Haliburtoni arvele jäi 24 punkti ja 12 korvisöötu.

34 PTS from @Khris22m

26 PTS from @Jrue_Holiday11



The @Bucks make it three-straight wins as Khris and Jrue combine for 60 pic.twitter.com/CL6OhZH6ZM