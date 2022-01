Saaliliigas said kindla võidu Kohila ja Narva

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigas peeti laupäeval kaks mängu, kus võidu said kodus mänginud meeskonnad.

JK Kohila alistas 7:3 (2:0) Rõuge Saunamaa, revanšeerides sellega avaringis saadud 2:4 kaotuse. Võitjate kasuks lõi kolm väravat Sten Mattias Oksaar ja kaks Rauno Kald, kaotajatest oli nelja väravaga edukaim Hendrik Kummer, neist üks oli küll omavärav. Rõuge pidi kaks korda mängima vähemuses, sest eemaldati kaks kollast kaart saanud Janek Siska ja Sander Taan.

Narva United FC võitis sel hooajal teist korda Sillamäe Alexelat. Kui avaringis võitsid narvalased Sillamäel 7:4, siis teises ringis oldi paremad tulemusega 7:2 (4:1). Nagu esimeses ringis, nii sai ka teises ringis väljaspool väravavahiala palli tahtlikult käega puudutamise eest punase kaardi Alexela väravavaht Jevgeni Nikolas, kes seekord saadeti väljakult ära, kui mängitud oli vaid 49 sekundit. Narvalaste edukaim oli kolm väravat löönud Sergei Šilkov.

Tänased võidud tõstsid mõlemad meeskonnad tabelis koha võrra kõrgemale. 22 punkti kogunud Narva United on Viimsi FC Smsraha (27) järel ja Tartu Ravens Futsali (21) ees teine. JK Kohila on 16 punktiga neljas. Esineliku meeskondadest on Tartul kirjas üheksa ja teistel kümme mängu.

Sillamäe Alexela (10) ja Rõuge Saunamaa (9) on vastavalt 7. ja 8. kohal.

Kolm 11. vooru kohtumist on koroona tõttu edasi lükatud.