Tartu pidi alla vanduma Pärnu Sadamale

Skoorivaeselt kulgenud avaveerandajal olid mõlemad meeskonnad hädas rünnakurütmi leidmisega. Tartu meeskonna rivistuses oli pärast koroona põdemist tagasi Adomas Drungilas, Edmunds Elksnis ja Märt Rosenthal, aga rünnakul õiget minekut ei leitud. Avapoolajal patustati koguni 11 pallikaotusega. Poolajapausile said meeskonnad minna 31:25 Pärnu juhtimisel.

Teisel poolajal läks mängupilt lõbusamaks ja mõlemal meeskonnal hakkasid pisut enam korvi kukkuma ka kaugvisked. Kolmandal veerandil suutis Pärnu teha 16:1 vahespurdi, millega mäng suuresti enda kasuks kallutati. Tartu poolel säras küll keskmängija Wembi, kes tegutses hästi lauavõitluses ja tõi ka korvi alt punkte, ent ülejäänud meeskonna panus jäi kasinaks.

Neljandal veerandajal tartlased ohtlikult lähedale enam ei jõudnud ja nii saidki pärnakad kirja enda seitsmenda võidu Eesti-Läti liigas.

Maks & Mooritsa poolelt oli Wembi selge üleplatsimees: vahetuses sekkununa tõi ta ligi 36 mänguminutiga 27 punkti, võttis 19 lauapalli ja lõpetas mängu efektiivsusnäitajaga 43. Kolm kaugviset tabanud Oliver Suurorg viskas 11 punkti ja võttis viis lauapalli.

Pärnu Sadama kõige kasulikum mängija oli Mihkel Kirves 14 punkti, 12 lauapalli ja efektiivsusnäitajaga 22. Artur Konontšuk lisas 14 punkti, värske tagaliini täiendus Alterique Gilbert 13 ja Andris Misters 12 punkti.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Nikolajs Mazursi sõnul ei suudetud head mängurütmi leida. "Me ei olnud füüsiliselt veel mänguks valmis, sest koroonaviirusest välja tulek ja vigastused on rotatsioonile oma mõju avaldanud. Saime küll häid viskekohti, aga visked ei kukkunud. Mängijad võitlesid, aga õiget mängurütmi me täna ei leidnud. Peame nüüd taastuma ja valmistuma kolmapäevaseks mänguks TalTechiga," sõnas Mazurs.

Eesti-Läti turniiritabelis on Tartu meeskonnal kirjas kolm võitu ja 11 kaotust, mis annab tablis 11. koha. Pärnu Sadam on seitsme võidu ja seitsme kaotusega kolm kohta eespool.

Tartlaste järgmine mäng on kolmapäeval, 26. jaanuaril kell 19.00 Tallinnas TalTech Optibetiga.