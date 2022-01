NHL: Crosby kübaratrikk tõi Pittsburghile võidu

Pittsburghi eest tegi oma karjääri 12. kübaratriki Sidney Crosby, lisaks skoorisid võitjate eest Brian Dumoulin ja Mike Matheson. Kaotajate poolel olid resultatiivsed Gustav Nyquist ja Boone Jenner.

Sidney Crosby snags his 12th career @Enterprise hat trick! pic.twitter.com/rpzEqJgNEA — NHL (@NHL) January 22, 2022

Pittsburgh on viimasest 17 mängust võitnud 15 ning paikneb idakonverentsis viiendal kohal, Columbus on idakonverentsis 10. kohal.

Carolina Hurricanes sai koduväljakul jagu New York Rangersist 6:3. Tony DeAngelo viskas oma endise koduklubi vastu ühe värava ja andis kaks väravasöötu, samuti viskasid Carolina eest värava Seth Jarvis, Sebastian Aho, Nino Niederreiter ja Vincent Trocheck.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Carolina on idakonverentsis kolmandal kohal, New York on koha võrra madalamal.

Tulemused:

Carolina Hurricanes - New York Rangers 6:3

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 2:5

Detroit Red Wings - Dallas Stars 4:5

New York Islanders - Arizona Coyotes 4:0

Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 1:5

Vancouver Canucks - Florida Panthers 1:2

Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 5:1

Seattle Kraken - St. Louis Blues 0:5