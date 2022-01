Kindla võidu teeninud Betis püsib Hispaania kõrgliigas kolmandal kohal

Kodumeeskond Espanyol läks kohtumist 14. minutil juhtima, kui resultatiivne oli endine Madridi Reali ründaja Raul de Tomas. 31. mänguminutil viigistas seisu Betis, kui penalti realiseeris Borja Iglesias. Viis minutit hiljem suurendas külaliste eduseisu Guido Rodriguezi tabamus.

Teise poolaja alguses lõi Borja Iglesias oma teise värava ning 76. minutil vormistas lõppseisu Willian Jose. Betis võitis kohtumise 4:1.

Betis on 22 mängust kogunud 40 punkti ning on liigatabelis kolmandal kohal. Teisel kohal olev Sevilla on Betisist viie punkti kaugusel, kuid neljandal tabelireal paiknev Madridi Atletico kaotab Betisile seitsme punktiga. Espanyol on 27 punktiga 11. kohal.