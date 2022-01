VAATA OTSE | Viie aasta tagune võitja Mihara jahib naiste üksiksõidu kulda

Tallinnas peetavatel iluuisutamise nelja kontinendi meistrivõistlustel on laupäeval kavas naiste üksiksõidu vabakava. Ülekannet naiste vabakavast saab jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 14.05. Otseülekande kommentaatorid on Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Neljapäevasel naiste lühikava võistlusel näitasid kõrget klassi Jaapani ja Lõuna-Korea uisutajad. Esikoha haaras 2017. aastal nelja kontinendi meistrivõistlustel võidutsenud jaapanlanna Mai Mihara, kes kogus 72,62 punkti.

"See on minu neljas kord neil võistlustel ja senisel kolmel olen jõudnud pjedestaalile. Mul on äärmiselt hea meel, et saan jälle Jaapanit esindada ja mulle meeldivad need võistlused väga,"" ütles Mihara pärast lühikava.

Miharale järgnesid korealannad Lee Hae-in ja Kim Yelim. 16-aastane Hae-in kogus lühikavaga 69,97 punkti ning edestas kolmanda koha teeninud Kim Yelimit 0,96 punktiga. Korea meistrivõistlused võitnud ja Pekingi taliolümpial osalev You Young sai lühikavas 67,86 punktiga neljanda koha.