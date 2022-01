Valmo Kriisa naaseb 47-aastaselt kõrgliigasse

Hõredaks jäänud koosseisuga Tallinna Kalevi korvpallimeeskond on endale appi kutsunud 47-aastase Valmo Kriisa.

Neljapäeval panustas Kriisa Saku II liiga mängus Viljandi Vald/Eesti Maavara kasuks 37 minuti jooksul 36 punkti, 12 lauapalli ja kuus resultatiivset söötu ning suuresti tänu tema vedajarollile alistas meeskond võõrsil Tartu Ülikool Terminal Oili 92:81, kirjutab Basket.ee.

Reede õhtul treenib Kriisa juba Tallinna Kaleviga, kelle koosseisu on kõvasti räsinud välismängijate lahkumised, vigastused ja viimaste nädalate koroonaviiruse puhang.

Tallinna Kalevi peatreeneri Kalle Klandorfi sõnul jäi Kriisa silma siis, kui ta detsembris teist korda Saku II liiga kuu mängijaks valiti.

"Vaatasime Valmo statistikat: viskas järjest üle 30 punkti ja mängis kuni 40 minutit, järelikult sel tasemel joosta jõuab," ütles Klandorf. "Meil mõni noorem mees ütleb juba viieminutilise mängu järel, et rohkem ei jõua. Kutsusime Valmo treeningule, vaatame, kuidas ta füüsiliselt vastu peab."

Tartus elav ja toimetav Kriisa vastas kutsele jaatavalt: "nad ajasid mu paberid korda ja lähen õhtul treeningule."

Kas on võimalik, et Kriisa tõmbab juba laupäeval Eesti-Läti korvpalliliigas võõrsil Valmiera meeskonnaga kohtudes Tallinna Kalevi särgi selga? "Räägime õhtul meeskonnaga, eks vaatame, mis saama hakkab," lausus Kriisa, kes on olnud Viljandi meeskonnas mängiv peatreener.

Üks Kriisa viimaseid silmapaistvaid hooaegu Eesti meistriliigas oli 2009/10, kui ta teenis Rakvere Tarvaga hõbemedali ja valiti turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks. Kriisa krooniti neljandat korda Eesti meistriks 2015. aastal Tartu Rockis, kuni 2017. aasta kevadeni mängis ta Valga meeskonnas.

2017. aasta 24. veebruaril läksid meistriliigas esimest korda vastamisi isa ja poeg, 42-aastane Valmo Kriisa Valga ja 16-aastane Kerr Kriisa Tartu Ülikooli eest.