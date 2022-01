Veebruaris alustab noorte klubijalgpallile suunatud Balti liiga

Eesti Jalgpalli Liidu tehnilise direktori Janno Kivisilla sõnul on Balti riikide noortekoondiste tasemel mõõduvõtt juba aastatepikkune ja saavutanud noorte jalgpalli arengus olulise tähtsuse. "Meil on väga hea meel, et tänaseks oleme jõudnud etappi, kus oleme võimelised pakkuma samaväärset väljundit ka klubitasandil. Ühine liiga annab Eesti noormängijatele suurepärase võimaluse kogeda rahvusvahelist klubijalgpalli ja võtta mõõtu parimate eakaaslastega Lätist ja Leedust," ütles Kivisild.

Liigast võtab sel aastal osa 12 võistkonda. Eestit esindavad mullu kohalikel meistrivõistlustel U-15 esiliigas esimesed neli kohta saavutanud Pärnu JK Vaprus, Rakvere JK Tarvas, Tallinna FC Flora ja Tallinna FC Ararat. Leedu poolelt asuvad mängima NFA Be1, FK Aidas, Balti jalgpalliakadeemia (BFA) ja Klaipeda FM ning Lätist on võistlustules FS Metta, BFC Daugavpils, Liepaja FS ja JDFS Alberts.

Turniir vältab veebruarist septembrini nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Esmalt jagatakse võistkonnad kahte alagruppi, kui mõlemas grupis on igast riigist kaks esindajat. Alagrupiturniiridele järgnevad play-off mängud, kuhu pääsevad iga alagrupi neli paremat võistkonda. Võitja selgub praeguse plaani kohaselt septembris toimuval finaalkohtumisel. Eesti võistkonnad mängivad paralleelselt nii Balti liigas kui ka kohalikel meistrivõistlustel.

A-alagrupp: FS Metta, Pärnu JK Vaprus, NFA Be1, Tallinna FC Flora, JDFS Alberts, FK Aidas.

B-alagrupp: Balti jalgpalliakadeemia (BFA), BFC Daugavpils, Rakvere JK Tarvas, Klaipeda FM, Liepaja FS, Tallinna FC Ararat.

Turniiril osalevad mängijad sünniaastaga 2007, mängupäeva koosseisus võib olla ka üks mängija sünniaastaga 2009 ja üks mängija, kes on sündinud 2006. aastal pärast 1. augustit. Kohtumise mänguaeg on 2x40 minutit ning lubatud on seitse vahetust, mis tuleb sooritada maksimaalselt kolme mänguseisaku jooksul.

Sel pühapäeval toimuval avaüritusel on kohal kõikide alaliitude esindajad ning peetakse näidisturniir Baltikumi U-15 vanuseklassi meistrite vahel. Eestit esindab seal 2021. aasta U-15 esiliiga võitja Pärnu Vaprus.