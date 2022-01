Eesti rattur tahab cyclo-crossi MM-il panna karjäärile ilusa punkti

Cyclo-crossi maailmameistreid on tunnustatud alates 1950. aastast, kuid selle aja jooksul on tiitleid väljaspool Euroopat jagatud vaid ühe korra, kui 2013. aastal võõrustas tiitlivõistlust samuti USA. Maailmameistritiitlid jagatakse välja kuues vanuseklassis, osalema oodatakse üle 300 ratturi 30 erinevast riigist. Ainsa eestlasena asub 30. jaanuaril starti Jarno Trey.

Trey tunnistas, et mõtles eliittasemel spordist loobumisest kolm aastat tagasi, kuid maastikuratturite MK-etapil Snowshoe's jäi tehniliselt aia taha jäänud võistlus hinge kriipima. "Kuna 2020. ja 2021. aastal palju võistluseid ei olnud, on mu lõpetamise plaan lükkunud järjest edasi," rääkis Trey. "Vahepeal arvasin, et karjäärile jääbki ilus punkt panemata, aga siis leidsin cyclo-crossi näol uue hingamise."

USA-s elav eestlane katsetas cyclo-crossis võistlemist eelmise aasta lõpus, kui asus starti California karikasarjas. Hetkel hoiab Trey seal kolmandat kohta. "Tulemused on läinud järjest paremaks, mis pani mind MM-i peale mõtlema," jätkas Trey. "Ootan MM-il parimat võimalikku tulemust, kuna keha on saanud viimase kahe aastaga rohkem puhkust ja tunne on väga hea."

Trey peab oma tugevuseks kogemust ning elukohta, vihjates ajavööndile. "Euroopast tulevad võistlejad peavad esmalt ajavahega kohanema, aga mina olen sellega juba harjunud. Oma nõrkuseks pean kindlasti vanust, sest vaimselt on raske võistelda endast poole nooremate vastu," ütles Trey.

Eliitklassi meeste seas on tiitli nimel oodata põnevat lahingut, kuna viimasel seitsmel aastal omavahel vikerkaare värvidega särki jaganud hollandlane Mathiue van der Poel ja belglane Wout van Aert võistlusest osa ei võta.

Seetõttu on peamiseks favoriidiks kerkinud 22-aastane britt Tom Pidcock, kes krooniti juulis maastikukrossis olümpiavõitjaks. Kui võistlus peaks toimuma aga märgades tingimustes, võiks trumbid olla hoopis belglase Toon Aertsi käes.

Naiste seas on favoriitideks valitsev maailmameister ja MK-sarja üldvõitja Lucinda Brand ning temast hiljuti Hollandi meistrivõistlustel jagu saanud Marianne Vos. Koduraja eelis võiks soosida aga Clara Honsingerit, kes pälvis sel hooajal Fayetteville'is toimunud MK-etapil kolmanda koha.