Credit24 Meistriliiga toob fännidele Tartu ja Pärnu vastasseisu

Liigaliider Tartu Bigbank on 12 mängust kogunud 34 punkti, Pärnu meeskond on 10 mänguga teeninud 11 punkti ja paikneb liigatabelis viiendal positsioonil, vahendab Volley.

Tartu käis väljakul ka eelmisel nädalavahetusel, alistades 3:0 tulemusega RTU/Robežsardze/Jurmala. Pärnu teenis viimati 9. jaanuaril toimunud mängus 3:0 võidu Tallinna Selveri üle.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg on hädas koroonaviirusest tingitud probleemidega. "Meil on siin olnud mõned positiivsed ja lähikontaktsed, seega eks nädala lõpp näitab, kes mängida saavad ja kes mitte," ütles Rikberg.

Liiga ja klubid võtsid hiljuti vastu otsuse, et kui meeskonnas on vähemalt kaheksa tervet mängijat, sealhulgas vähemalt üks sidemängija, siis mängud toimuvad.

"Jaanuaris võtame veidi rahulikumalt, teen rohkem tehnikatrenne ja lihvime spetsiaalseid elemente. Püüame protsessi nautida ning veebruaris hakkame vormi rohkem timmima. Mul suurt stressi pole, et peame põhiturniiri kindlasti võitma ja saaksime sellega ka finaalturniiri korraldusõiguse, sest kodusaali me sel ajal niikuinii kasutada ei saaks," sõnas liidermeeskonna juhendaja.

Pärnu on Rikbergi sõnul hakanud kindlamini mängima. "Uus temporündaja annab neile kindlasti palju juurde, samuti on brasiillasest sidemängija paremaks läinud ja on võtmas esimese sidemängija rolli. Negatiivse poole pealt on Pärnul olnud üsna pikk paus ja neil pole ka trennis väga võimalik kuus kuue vastu treenida, ses osas on meil eelis."

Pärnu peatreener Avo Keel sõnas, et uus tempomees Bogdan Mazenko on suureks abiks. "Uus täiendus osutus heaks leiuks, meie vahendite juures ei tea ju kunagi, kuidas selle värbamisega läheb. Brasiillase osas, siis tema mängis viimati täismängu haavatud Selveri vastu ja sellest väga põhjapanevaid järeldusi teha ei julge," rääkis Keel.

"Aga tahaks öelda, et kõik mehed on veidi paremaks läinud ja õige pea peaks lisanduma veel üks mängija, mis peaks ka trennikvaliteeti tõstma. Seega loodan, et suudame hooaja teises pooles konkurentsivõimelisemad olla," lisas Keel, kelle meeskond on seni koroonaviirusest pääsenud.

Tartu Bigbanki ja Pärnu Võrkpalliklubi mäng toimub pühapäeval algusega kell 17.00 Tartu Ülikooli spordihoones. Kohtumist näeb otsepildis Duo 5 ja Postimehe vahendusel.