Endine juunioride esireket lõpetas 22-aastaselt karjääri

Vigastuste tõttu ei saanud ta kunagi oma potentsiaali täielikult näidata. Sotsiaalmeediasse kirjutatud teadaandes, tahtis Bellis tennisefänne oma otsusest teavitada, sest polnud juba mõnda aega väljakul käinud.

2019. aasta sügisel sai Bellis parema käe küünarnuki vigastuse, mis viis ta tennisest enam kui 18 kuuks eemale. Arst ütles talle, et ta ei mängi enam kunagi tennist. Bellis aga ei andnud alla ja paranes ning mängis järgmisel aastal jälle, kuid läbi valu.

"Eelmisel aastal, kui ma nägin, et mu käsi ei näidanud üldse paranemisemärke või siis väga vähesel määral paranes, siis otsustasin tennise mängimise lõpetada. Olen olnud üle kolme aasta samas taastusravi, treeningu ja vigastuste tsüklis ning ma ei saanud enam vaimselt ega füüsiliselt hakkama," ütles Bellis.

"Ma armastan tennist ja mul on mängimisest ainult parimad mälestused, kuid kindlasti on minu jaoks aeg edasi liikuda." Lisaks ütles Bellis, et on kasutanud oma vaba aega targalt, omandades kraadi äri- ja rahanduskolledžis.

Bellis tänas kõiki teda karjääri jooksul toetanud inimesi. Ameeriklanna tundis, et suutis tänu neile oma vigastuste kiuste nii kaua mängimist jätkata.

Bellise läbimurdehetk oli 2014. aasta USA lahtistel, kus ta võitis matši, olles vaid 15-aastane. 2016. aastal võitis ta Hawaiil peetud WTA 125 kategooria tenniseturniiri. 2017. aastal tõusis Bellis naiste maailma edetabelis 35. kohale.