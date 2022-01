Latvala usub: autod on üsna võrdsed ja tulemuse otsustavad sõitjad

Toyota autorallivõistkonna pealik Jari-Matti Latvala ei usu, et uute autode juures tõuseks ükski tiim peajagu üle teiste, sest autod on sarnasemad kui varasematel aegadel.

"Ma ütleks, et see on ebatõenäoline, sest kõigil on sama hübriid. Tänapäeval on üha enam detaile autodes sarnased, nii et võrreldes minevikuga napib vabadust," lausus Latvala väljaande Motorsport.com vahendusel.

"Seetõttu usun, et autod on üsna võrdsed ja vahed ei ole väga suured. Kindlasti võib üks tiim olla teistest ees, aga ma usun, et autod on üsna võrdsed ja tulemuse teevad sõitjad, kes harjuvad uute reeglitega kõige kiiremini."

Siiski tunnistab Latvala, et kui nende autol peaks võrreldes konkurentidega kiirust nappima, siis on kaotatut raske tagasi teha. "Nüüd, kus homologiseerimisprotsess on läbi, siis pole see lihtne. Mõned uuendamise võimalused on, aga seda ei saa teha väga kähku," lisas ta.

"Ainus hea külg on see, et Monte Carlo ja Rootsi vahel on terve kuu pausi ja siis enne aprillis toimuvat Horvaatia rallit pikem paus ning väga tähtis on kasutada neid perioode testimiseks ja siis saab proovida uusi detaile."

Siiski ei ole erinevate lähenemiste arv lõpmatu. "Näiteks diferentsiaali kalde puhul on homologiseerimisel kaks võimalust esisilla ja kaks võimalust tagasilla juures. Rohkem võimalusi pole," lausus soomlane.