TÄNA OTSE | Nelja kontinendi meistrivõistluste avatseremoonial saab näha rahvatantsu

Aasia, Ameerika, Okeaania ja Aafrika tippiluuisutajatele mõeldud nelja kontinendi meistrid selguvad erandkorras ja esmakordselt Euroopas. Vahetult enne olümpiat on tiitlivõistlus Tallinnas, kus nädala eest jagati Euroopa meistrivõistluste medaleid. Kuna Hiina loobus võistlusest koroonaviiruse tõttu, andis Rahvusvaheline Uisuliit korraldusõiguse Eestile, et kahel nädalal järjest oleks just Tallinn maailma uisukeskuseks.

Iluuisutamist, rahvatantsu ja Arvo Pärdi muusikat siduva avatseremoonia lavastajad on Kersti Kull ja Rauno Zubko.