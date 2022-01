Jokici 49 punkti aitasid Nuggetsi lisaajal võidule Clippersi üle

Jokicil jäi oma karjääri parimast tulemusest üks punkt puudu. Aaron Gordon viskas Nuggetsi eest 28 punkti. Mone Morris lisas 19 punkti, võttis üheksa lauapalli ja andis üheksa korvisöötu.

Clippersi parim oli karjääri parima mängu teinud Ivica Zubac, kes viskas 32 punkti ja võttis kümme lauapalli. Reggie Jackson viskas 28 punkti ja andis 12 korvisöötu.

49 PTS, 14 REB, 10 AST, 3 STL



Nikola Jokic was a force in the @nuggets thrilling overtime win! pic.twitter.com/ukKVYlkfwY