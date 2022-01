Xavi: Dembele peab klubiga lepingut pikendama või lahkuma

Dembele leping lõppeb suvel ning Xavi sõnul on lepingu pikendamise üle kõnelusi peetud juba viis kuud. Xavi sõnul ei saa nad enam kauem oodata.

"Kas mängija pikendab lepingut või läheb klubist ära – muud võimalust ei ole," ütles hispaanlane. "Oleme keerulises olukorras ning me oleme Ousmane'iga väga selged olnud."

Dembele liitus Barcelonaga 2017. aastal Dortmundi Borussiast, kuid on vaevelnud mitmete vigastuste käes. Ta on löönud klubi eest 129 mänguga 31 väravat.

24-aastast Prantsusmaa jalgpallikoondise ründajat on seostatud mitmete klubidega, sealhulgas Manchester Unitedi, Newcastle Unitedi ja ka Liverpooliga.

"Ta tahab Barcelonasse jääda, kuid me pole milleski kokku leppinud. Klubina peame me tegema otsuse ja see on kas pikendada lepingut või käskida tal lahkuda," ütles novembris Barcelona peatreeneriks saanud Xavi.

"Sellest on kahju, sest ta on mänginud igal võimalikul minutil sellest ajast, kui mina peatreener olen olnud;" lisas ta.

Barcelona on hetkel Hispaania kõrgliigas kuuendal kohal.