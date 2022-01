Ermits: siin on oluliselt raskem rajal liikuda ja ka tiirus ära lasta

Maailma ühes legendaarseimas laskesuusatamise võistluskeskuses Anterselvas jagatakse välja viimased MK punktid enne Pekingi olümpiat. Olümpia peaproov saab olema põnev, sest Anterselva asub kõrgel ja esimeste aladena on kavas tavadistantsid.

"Kindlasti see 20 kilomeetrit on kõige kulutavam distants, aga ma arvan, et selle maailma karika etapi ja olümpia vahele jääb piisavalt aega, et ära taastuda. Mina näen selles head võimalust siin proovidagi läbi korra see kõrgus ja külm kuiv lumi, mis on üsna sarnane Pekingiga," rääkis Eesti laskesuusataja Kalev Ermits.

Mis on erinevat Anterselvas võrreldes Pekingiga? "Pekingis on suure tõenäosusega natuke tuulisem, veel külmem ja kuivem. Pole ise seal veel kohal käinud, aga räägitakse, et lume struktuur on teistsugune ja õhuniiskus on teistmoodi. Aga ma arvan, et kui Pekingile midagi sarnast otsida, siis Anterselva on õige koht," ütles Ermits.

Kuidas on siia tulla Ruhpoldingist, mis on ikkagi madalal? "Ütleme nii, et siin on hoopis teine keskkond. Oluliselt raskem on rajal liikuda ja ka tiirus ära lasta. Siin täna [kolmapäeva] tegime ka natuke intensiivsemalt ja proovisime laskmist. Vahepeal peab ikka topelt hingamise tegema, muidu lämbud ära," tõdes Ermits.

