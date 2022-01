Ralliportaal ennustab, et Tänak sel hooajal esikolmikusse ei mahu

Dirtfishi sõnul tuginesid nende ennustused hooajaeelsetele testisõitudele, etappide algusajale ja muudele mõjuvatele teguritele, näiteks Andrea Adamo järsule lahkumisele Hyundaist. Lisaks võeti arvesse ajakirjanike enda kogutud siseteavet.

Portaal ennustab, et maailmameistriks tuleb sel hooajal britt Elfyn Evans (Toyota) ning teisele kohale pakutakse soomlast Kalle Rovanperät (Toyota). Ekspertide sõnul tõestas Rovanperä eelmisel aastal, et on üks kiiremaid sõitjaid ning tema ainus puudus oli see, et ta ei olnud etappide oludega nii hästi kursis.

Kolmandale positsioonile paigutati Craig Breen (M-sport), kes sõidab MM-sarjas esimest aastat täiskohaga. Neljandat ja viiendat kohta jäid ajakirjanike ennustuste põhjal jagama Tänak ja Neuville. Tänaku kohta ütles üks ajakirjanikest Stephen Brunsdon, et ilmselt on tegu WRC-sarja kiireima piloodiga ning kindlasti soovib Tänak meeleheitlikult 2021. aasta vigu parandada. Teise ajakirjaniku Jack Benyoni arvates on aga Hyundai esisõitja endiselt Neuville ning Hyundai on Toyota järel paremuselt teine meeskond.

Tänakut ennustasid hooaja lõpus teisele kohale Brunsdon, Alasdair Lindsay ja David Evans. Esikohale ei ennustanud eestlast keegi.

Kuuendale kohale tuleb ajakirjanike ennustuse järgi M-spordi sõitja Adrien Fourmaux, seitsmendaks soomlane Esapekka Lappi (Toyoya), kaheksandaks Takamoto Katsuta (Toyota), üheksandaks Gus Greensmith (M-sport) ning kümnendat kohta jäid jagama Oliver Solberg ja Dani Sordo (Hyundai).

Dirtfishi ajakirjanikest osalesid ennustuses Evans, Lindsay, Brunsdon, Benyon, Luke Barry, Ida Wood ja Jack Cozens.