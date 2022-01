Muudatus Eesti-Läti liigas: Rakvere Tarvase ja Rapla mäng tõsteti varasemaks

Koroonaviiruse leviku tõttu on 4. jaanuarist kuni 22. jaanuarini Eesti-Läti korvpalliliigas edasi lükatud 17 mängu. Sagedamini on põhjuseks olnud Läti meeskondade isolatsioonis viibimine. Positiivsete koroonaproovide tõttu on kavandatud päeval jäänud pidamata neli Eesti meeskondade omavahelist kohtumist.

Klubide esindajad otsivad koostöös Eesti Korvpalliliiduga võimalusi tuua mänge varasemale ajale, et võistluspausi nii turniiri läbiviimise kui ka enda huvides otstarbekalt kasutada.

Võistluskalendri järgi pidi Rakvere Tarvas võõrustama Avis Utilitas Rapla meeskonda 4. veebruaril. Kokkuleppe kohaselt toimub nüüd aga nende vastasseis Rakvere spordihallis 21. jaanuaril kell 19.00.

Rakvere Tarvas mängis viimati 22. detsembril võõrsil TalTech/Optibetiga. 21. jaanuari matš Läti Ülikooliga oli Lääne-Virumaa meeskonna jaoks juba viies edasi lükkunud kohtumine.

Avis Utilitas Rapla mängis viimati 9. jaanuaril Tallinnas BC Kalev/Cramoga. Tegu oli klubide kokkuleppel kavandatust varasemale ajale toodud mänguga. Koos samal päeval ette nähtud matšiga võõrsil Valmiera Glass Via vastu on Rapla meeskonnal edasi lükkunud neli kohtumist.

Avis Utilitas Rapla mänedžer Jaak Karp pidas ülimalt oluliseks klubide valmisolekut leida edasi lükkunud mängude asemele teisi: "Me kõik muutume kujunenud olukorras kannatamatuks. Seda enam, et me ise ei ole olnud ühegi mängu edasilükkamise põhjustajad. Me mõistame ju hästi, et keegi pole meelega koroonaviirusega nakatunud, aga iga järjekordne uudis ära jäänud mängu kohta toob selle fakti siiski esile. Pikk mängupaus ei tule üldjuhul kasuks ja seetõttu mulle väga meeldib Eesti meeskondade ühtne suhtumine, et tuleb mängida, mida mängida annab. Samamoodi muutuvad ju ka meie fännid ja poolehoidjad kannatamatuks."