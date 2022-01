Sappinen jäi uue koduklubi treeningmängust vigastuse tõttu eemale

"Mul on väike vigastus, mis ei ole tõsine, aga töötan väga kõvasti, et sellest taastuda. Ma usun, et saan järgmises mängus juba mängida," rääkis Sappinen Piasti YouTube'i kanalile, vahendab Soccernet.ee.

Piasti järgmine treeningmäng Türgis toimub eeloleval pühapäeval, kui minnakse vastamisi serblaste Niži Radnickiga, kes kaotas 2019. aasta suvel Euroopa liiga esimeses eelringis FC Florale.

Poola kõrgliiga hooaeg naaseb talvepausilt veebruari esimesel nädalal. Piast on praegu 12. kohal ja võõrustab 5. veebruaril Szczecini Pogonit, kes asub Poznani Lechi järel teisel tabelireal.