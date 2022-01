Warriors sai Pistonsi üle kindla võidu

Võitjate resultatiivseim oli Klay Thompson, kes viskas enda hooaja tippmarki tähistavad 21 punkti. Andrew Wigginsi tõi 19 punkti ning Stephen Curry arvele jäi 18 punkti ja kaheksa lauapalli. Kaotajate poolel tõi neli kaugviset tabanud Rodney McGruder 19 punkti.

Golden State Warriors (32-12) paikneb läänekonverentsis Phoenix Sunsi järel teisel kohal, Detroit Pistons (10-33) on idakonverentsis 14. kohal.

Leading the way in the @warriors win, Klay Thompson went off for 17 PTS in the first half on his way to a season-high 21 PTS! pic.twitter.com/EBufdpSX2e