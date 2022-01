Koondise uued treenerid võtavad sihi professionaliseerumise suunas

Jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul oli juba Jarmo Matikaineni lahkudes kuu aega tagasi selge, mis suunas vaadatakse.

"Eesmärk, et need oleksid meie oma treenerid, on alati olnud ja kui me eelmise peatreeneriga otsi kokku tõmbasime, siis see suund, kuhu me oleme praegu jõudnud, oli selgelt juba mõnda aega enne seda võetud," sõnas Pohlak.

Pohlaku sõnul on naiste puhul võetud malli meeste koondise kogemustest, kus samuti kohalik treener on aidanud laiemat tulevikuperspektiivi jälgida ja verevahetust läbi viia. Mõneti tegi sellega algust juba Matikainen.

"Me kindlasti jätkame sellega, millega tema alustas, ehk siis põlvkondade vahetusega ja kuna meie oleme ise selles süsteemis üles kasvanud, mänginud, treenerid olnud, siis võib-olla on meil seda natukene lihtsam teha," arvas Roops.

Leping treeneritega kehtib valiktsükli lõpuni ning väga ambitsioonikaid eesmärke nii lühikeses plaanis ei seata. Balti turniiri võit ning suund professionaliseerumise suunas võiksid olla esimesed sammud.

"Neid, keda on võimalik võita, neid me võidame," tõdes Morkovkina. "Kui meie naised saaksid mängimise eest raha, kui see oleks nende töö, saaksime vabalt hakkama päris korralike riikide vahel."

Naiste koondis koguneb esimesse treeninglaagrisse jaanuari lõpus. Valiktsükliga jätkatakse aprillis.